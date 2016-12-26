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В мире

The Telegraph: берлинский террорист убеждал племянника убить их родственника

время публикации: 09:54 | последнее обновление: 09:54 блог версия для печати фото
Берлин, 23 декабря 2016 года

Анис Амри, совершивший теракт на рождественской ярмарке в Берлине, убеждал своего 18-летнего племянника Ферхани Фади убить своего дядю (мужа сестры Амри), чтобы доказать свою преданность "Исламскому государству", сообщает The Telegraph со ссылкой на полицию Туниса.

Ранее сообщалось, что тунисские власти арестовали трех человек по подозрению в причастности к террористической деятельности, в том числе, племянника Аниса Амри, признавшегося в том, что он поддерживает идеологию террористической группировки "Исламское государство".

Напомним, 19 декабря Амри на грузовом автомобиле совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Погибли 12 человек, в том числе, израильтянка Далия Эльяким, еще 50 человек были ранены.

Рано утром 23 декабря в Милане местные полицейские остановили Амри для проверки документов. Он открыл огонь и ранил одного из них. Ответным огнем сотрудники полиции уничтожили террориста.

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// NEWSru.co.il // В мире // 24 декабря 2016 г.
В Тунисе арестован племянник берлинского террориста







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