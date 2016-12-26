26 декабря 2016 г.
последняя новость: 16:50
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:50 Британские ученые определили оптимальное количество половых партнеров
16:18 СМИ: в МИД Украины посла Израиля призвали "прекратить раздувать антиукраинскую истерию"
14:50 Украина объяснила, почему поддержала антиизраильскую резолюцию ООН
14:12 В Москве скончался иракский дипломат: СК расследует обстоятельства смерти
14:10 Источник: на нескольких пассажирах разбившегося Ту-154 были спасжилеты. Минобороны РФ опровергает
14:07 СМИ: покойный Джордж Майкл страдал от депрессии и наркозависимости
13:17 Из-за сообщения о бомбе эвакуированы три станции московского метро
10:49 Причиной смерти Джорджа Майкла стала сердечная недостаточность
10:43 Детский омбудсмен назвала условие пересмотра "закона Димы Яковлева"
09:54 The Telegraph: берлинский террорист убеждал племянника убить их родственника
В мире

СМИ: покойный Джордж Майкл страдал от депрессии и наркозависимости

время публикации: 14:07 | последнее обновление: 14:35 блог версия для печати фото
Джордж Майкл

Знаменитый британский поп-певец Джордж Майкл, который скончался в минувшие выходные, полтора года тому назад проходил курс лечения в цюрихской психиатрической лечебнице " Кюснахт Практис" – самом дорогом в мире лечебном учреждении, где стоимость проживания в течение недели обходится пациентам в 86.000 долларов.

- Певец Джордж Майкл: 1963-2016. Фотогалерея

За эти деньги Майклу была обеспечена там полная конфиденциальность, а также личный врач и частные апартаменты с дворецким, экономкой и шофером, который возил его на лимузине модели Mercedes.

На вебсайте этой клиники сообщается, что специалисты высокого класса помогают пациентам преодолеть алкоголизм, наркоманию, расстройства пищевого поведения, тягу к азартным играм, нимфоманию, интернет-зависимость, а также личностные расстройства, депрессию, обсессию, различные фобии и душевные травмы.

Причину, по которой он там оказался, Майкл отказался сообщить журналистам, однако те собрали собственное "досье" на звезду, пишет британский таблоид The Daily Mail.

В 2011 году у музыканта была диагностирована тяжелая форма пневмонии, из-за чего он отменил ряд выступлений. В прессе курсировали слухи, что венские врачи обнаружили у него ВИЧ-инфекцию, однако пресс-секретарь Майкла решительно отвергла эти подозрения, назвав их "совершенно беспочвенными", пишет издание Тhe International Business Times.

СМИ, однако, стало известно о тяжелой наркозависимости музыканта, который употреблял самые разные наркотики, а также о его гомосексуальности и других проблемах. Любовник Майкла, бразилец Ансельмо Фелиппа умер от СПИДа в 1993 году, а смерть матери певца, Лесли, скончавшейся в 1997 году, повергла его в состояние клинической депрессии.

Спустя год полиция арестовала Майкла за нарушение общественного порядка: он совершал половой акт с мужчиной в одном из общественных туалетов Беверли-Хиллз. В 2006 году его вновь задержали – на этот раз за хранение легких наркотиков. В 2010 году музыкант оказался за решеткой – в состоянии тяжелого наркотического опьянения он въехал на своем автомобиле модели Range Rover в витрину магазина.

В 2011 году Майкл пропустил свадьбу своего лучшего друга – пресса утверждала, что он вновь пристрастился к наркотикам и выкуривает по 25 "косяков" в день.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 26 декабря 2016 г.
Знаменитый британский певец Джордж Майкл умер в возрасте 53 лет







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 26 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016