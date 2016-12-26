СМИ: покойный Джордж Майкл страдал от депрессии и наркозависимости

Знаменитый британский поп-певец Джордж Майкл, который скончался в минувшие выходные, полтора года тому назад проходил курс лечения в цюрихской психиатрической лечебнице " Кюснахт Практис" – самом дорогом в мире лечебном учреждении, где стоимость проживания в течение недели обходится пациентам в 86.000 долларов.

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За эти деньги Майклу была обеспечена там полная конфиденциальность, а также личный врач и частные апартаменты с дворецким, экономкой и шофером, который возил его на лимузине модели Mercedes.

На вебсайте этой клиники сообщается, что специалисты высокого класса помогают пациентам преодолеть алкоголизм, наркоманию, расстройства пищевого поведения, тягу к азартным играм, нимфоманию, интернет-зависимость, а также личностные расстройства, депрессию, обсессию, различные фобии и душевные травмы.

Причину, по которой он там оказался, Майкл отказался сообщить журналистам, однако те собрали собственное "досье" на звезду, пишет британский таблоид The Daily Mail.

В 2011 году у музыканта была диагностирована тяжелая форма пневмонии, из-за чего он отменил ряд выступлений. В прессе курсировали слухи, что венские врачи обнаружили у него ВИЧ-инфекцию, однако пресс-секретарь Майкла решительно отвергла эти подозрения, назвав их "совершенно беспочвенными", пишет издание Тhe International Business Times.

СМИ, однако, стало известно о тяжелой наркозависимости музыканта, который употреблял самые разные наркотики, а также о его гомосексуальности и других проблемах. Любовник Майкла, бразилец Ансельмо Фелиппа умер от СПИДа в 1993 году, а смерть матери певца, Лесли, скончавшейся в 1997 году, повергла его в состояние клинической депрессии.

Спустя год полиция арестовала Майкла за нарушение общественного порядка: он совершал половой акт с мужчиной в одном из общественных туалетов Беверли-Хиллз. В 2006 году его вновь задержали – на этот раз за хранение легких наркотиков. В 2010 году музыкант оказался за решеткой – в состоянии тяжелого наркотического опьянения он въехал на своем автомобиле модели Range Rover в витрину магазина.

В 2011 году Майкл пропустил свадьбу своего лучшего друга – пресса утверждала, что он вновь пристрастился к наркотикам и выкуривает по 25 "косяков" в день.