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В мире

СБУ допросила Савченко после встречи с главами ДНР и ЛНР

время публикации: 09:39 | последнее обновление: 09:39 блог версия для печати фото
Надежда Савченко

Служба безопасности Украины допросила депутата Верховной Рады Надежду Савченко в связи с тем, что депутат встречалась в Минске с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на заявление главы СБУ Василия Грицака.

Также сообщается, что, по словам Грицака, СБУ негативно оценивает факт переговоров Савченко с сепаратистами.

Напомним, 7 декабря Надежда Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с Захарченко и Плотницким. Савченко заявила, что при переговорах присутствовала также российская сторона. После этого руководство "Батькивщины" приняло решение об исключении Савченко из состава фракции.

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