Британские ученые определили оптимальное количество половых партнеров

Сотрудники университетов Ноттингема, Бристоля и Суонси, Великобритания, подсчитали оптимальное количество половых партнеров, которое повышает устойчивость брака. Оказалось, что и для мужчин, и для женщин это число одинаково – три.

Результаты данного исследования были опубликованы на прошлой неделе в научном журнале Journal of Sex Research.

Большинство участников данного проекта заявили, что предпочитают для долгосрочных отношений партнера, у которого до него было не более, но и не менее двух романов. Женщин меньше привлекали мужчины, имевшие шесть и более сексуальных партнерш. Мужчины оказались более толерантными – они согласны иметь дело с женщиной, у которой было не более 11 половых связей до них.

Доктор Стив Стюарт-Уильямс прокомментировал результаты данного исследования, заявив: "Вопреки устоявшемуся стереотипу, в рамках которого мужчинам якобы дозволяется иметь множество сексуальных партнерш, участники обоих полов не хотят связываться с теми, кто имеет слишком длинную сексуальную историю".

Отметим, что в этом проекте участвовали 188 человек – 104 женщины и 84 мужчины, в возрасте от 18 до 35 лет. Единственное отличие между полами состояло в том, что мужчины более охотно соглашались на долговременные отношения с девственницами или теми девушками, которые имели мало половых связей в прошлом.

Любопытно, что сами участники не соответствовали собственным стандартам: среднее количество половых партнеров для женщин составляло 5,81, а для мужчин – 8,4.