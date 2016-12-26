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Поисковая операция в Черном море: опознана первая жертва крушения Ту-154

время публикации: 17:24 | последнее обновление: 17:24 блог версия для печати фото
Поисковая операция в Черном море: опознана первая жертва крушения Ту-154

В понедельник, 26 декабря, водолазы, принимающие участие в поисковой операции, подняли со дна Черного моря два элемента механизма управления самолета Ту-154, сообщила пресс-служба минобороны России.

"В районе проведения поисковой операции на удалении 1700 м от береговой линии по оси взлета воздушного судна водолазами на дне обнаружены обломки самолета. Акустическими средствами в данном месте определен радиус разброса обломков Ту-154, который составляет около 500 м. Водолазами уже осуществлен подъем двух элементов механизма управления самолета", – говорится в сообщении этого ведомства, которое цитирует газета "Ведомости".

В настоящей момент поиск потерпевшего крушение в воскресенье утром пассажирского Ту-154 разделен на 15 секторов, в семи из них дно моря исследовано. Для поисков обломков задействованы 45 кораблей, 12 самолетов, 10 вертолетов и три БПЛА, а также более 3500 человек, уточняет это издание.

О том, что опознано первая жертва авиакатастрофы над Черным морем сообщило в этот же день информационное агентство ТАСС.

"В Москве, куда сегодня утром прибыл первый самолет с телами погибших при крушении самолета, начался процесс опознания. Опознана первая жертва катастрофы", – заявил источник в медицинских кругах, не назвавший имя погибшего.

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