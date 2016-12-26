26 декабря 2016 г.
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Эксперты: разрушения Ту-154 могут говорить о том, что пилот пытался посадить его на воду

время публикации: 22:35 | последнее обновление: 22:40 блог версия для печати фото
Эксперты: разрушения Ту-154 могут говорить о том, что пилот пытался посадить его на воду

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России сообщает, что, по мнению экспертов, разрушения хвостовой части самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем, могут свидетельствовать о том, что командир хотел посадить самолет на воду.

"Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду", - сказал собеседник агентства.

ТАСС сообщает, что хвостовая часть самолета уже обнаружена, но не поднята. На ней видны обломки двигателей.

Ранее в ряде российских СМИ появилась информация о том, что на некоторых пассажирах самолета были надеты спасательные жилеты.

Однако РИА Новости позднее сообщило, что в министерстве обороны назвали эту информацию "слухами и постыдными инсинуациями".

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