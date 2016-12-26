Падение Ту-154 в Черное море: версии причин катастрофы

26 декабря объявлен в России днем траура в связи с катастрофой самолета минобороны РФ Ту-154, в результате которой погибли 92 человека: члены экипажа, артисты ансамбля Александрова, журналисты и директор международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка ("Доктор Лиза"). Полный список имен погибших был опубликован накануне.

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Обсуждение возможных причин катастрофы остается одной из главных тем, обсуждаемых российскими СМИ.

Газета "Известия" приводит следующие версии: 1) техническая неисправность (в том числе, рассинхронизация при убирании закрылков), 2) ошибка экипажа, 3) теракт (бомба в самолете, атака с применением ПЗРК и т.п.), 4) некачественное топливо. В пользу первых двух версий говорят сведения диспетчерской службы, согласно которым самолет взлетел, затем набор высоты прекратился, и начался разворот со снижением. В процессе разворота или после него самолет мог врезаться в воду. Это возможно при потере тяги (например, если возникли проблемы с двигателем) и полном или частичном отказе управления.

Не отбрасывают пока и версию теракта. Шла вторая минута полета. Самолет пропал с радаров во время разворота над морем. А разлет обломков – 1,5–8 км от берега. Такое обычно бывает, когда самолет разваливается в воздухе. Впрочем, пока на найденных телах следов взрывчатых веществ не обнаружено. А обломки могло отнести течением, поскольку с момента катастрофы до обнаружения прошло почти четыре часа. В пользу этой версии говорит тот факт, что экипаж не сообщал о технических проблемах. Против этой версии говорит то, что самолет изначально должен был лететь в Моздок, а не в Сочи – об изменении маршрута мог знать очень ограниченный круг лиц.

ТАСС пишет, что версия теракта в расследовании крушения Ту-154 не является основной. Источник в спецслужбах сообщил агентству, что Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись. "Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было", – пояснил он. Собеседник агентства подчеркнул, что после прилета в Адлер, самолет был взят под охрану. "На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки", – сообщил источник. "Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом", – добавил он. Таким образом, заключил представитель спецслужб, "на данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта, и органы безопасности, и следствие не рассматривают эту версию как основную", подчеркнул он.

"Известия" выяснили, что следствие рассматривает и версию, согласно которой катастрофа была вызвана дозаправкой некачественным авиационным керосином в аэропорту Адлер. Плохое качество топлива могло привести к одновременному отказу двигателей. Эту рабочую версию может подтвердить или опровергнуть экспертиза.

В социальных сетях и некоторых публикациях СМИ со ссылкой на свидетелей катастрофы говорилось о вспышке в небе, возможно, при взрыве самолета. Но источник в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии заявил агентству "Интерфакс", что эта вспышка не имеет отношения к катастрофе Ту-154, так как была снята примерно через полчаса после того, как разбился самолет.

Министр транспорта России Максим Соколов, возглавивший правительственную комиссию по расследованию этой авиакатастрофы, заявил, что теракт не рассматривается в качестве основной версии. К основным он отнес две версии: техническая неисправность и ошибка пилотирования. При этом министр подчеркнул, что причины катастрофы будут устанавливать следствие и специальная техническая комиссия министерства обороны, передает ТАСС.

Поисковая операция

За первые сутки, которые прошли после крушения самолета Ту-154 над Черным морем, найдены тела 11 человек, находившихся на борту, а также 154 фрагмента самолета, сообщает пресс-служба минобороны РФ. В операции по поиску обломков самолета и тел погибших задействованы около трех с половиной тысяч человек.

Поисковые работы проводятся в три смены. К операции присоединились семь судов Черноморского флота, в том числе фрегат "Адмирал Григорович" с вертолётом Ка-27 и семью водолазами, водолазные и патрульные катера с водолазными специалистами и прожекторными установками большой мощности, пишет сайт Life.ru.

Планируется подключить в операции, осложняемой особенностями рельефа дна, два обитаемых глубоководных аппарата Российского географического общества.

В настоящее время радиус поиска обломков Ту-154 составляет около 10 километров.

РИА Новости со ссылкой на минобороны передает, что самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами вылетел в Москву.





