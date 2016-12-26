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В мире

После вызова посла Израиля МИД Украины сообщил, что дипломатам удалось договориться

время публикации: 21:43 | последнее обновление: 21:51 блог версия для печати фото
После вызова посла Израиля МИД Украины сообщил, что дипломатам удалось договориться

В понедельник, 26 декабря, министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Киеве для разъяснения ситуации с голосованием за резолюцию Совета безопасности ООН.

На сайте МИД Украины по окончании встречи с послом Эли Белоцерковским появилось сообщение о том, что посол Израиля был приглашен с целью обсуждения дальнейшего развития двусторонних отношений в ситуации, сложившейся после принятия резолюции СБ ООН.

"С украинской стороны было высказано разочарование по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков на результаты голосования в Нью-Йорке. Послу Израиля даны разъяснения относительно мотивов, которые обусловили позицию делегации Украины в поддержку этого проекта. Отмечено, что Украина придерживается последовательной позиции по урегулированию израильско-палестинского конфликта, неоднократно обнародовала в различных форматах", - говорится в сообщении МИДа.

Также в официальном сообщении, распространенном дипломатическим ведомством Украины, говорится, что по итогам встречи с послом Израиля была достигнута договоренность сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе. "Исходя из общей заинтересованности в развитии положительных достижений двусторонних отношений, которых удалось достичь в последние годы, Украина и Израиль сосредоточат усилия на подготовке ряда важных двусторонних мероприятий: проведение в Киеве очередного раунда переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле, подготовка к подписанию Имплементационного протокола к недавно ратифицированного сторонами соглашения, регулирующего трудовую миграцию, а также продолжение переговоров по дальнейшей либерализации авиасообщения".

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