СМИ: в МИД Украины посла Израиля призвали "прекратить раздувать антиукраинскую истерию"

В понедельник, 26 декабря, министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Киеве для разъяснения ситуации с голосованием за резолюцию Совета безопасности ООН, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в украинском МИДе.

Согласно указанному источнику, "посла Израиля вызвали в МИД Украины для предоставления объяснения относительно отмены визита украинского премьера в Израиль".

Тот же источник сообщил, что в ходе встречи украинская сторона выступила с призывом "прекратить раздувать антиукраинскую истерию".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман перенес визит в Израиль, который ранее планировался на 27-28 декабря, на неопределенный срок после того, как власти Израиля отменили запланированный визит.

На официальном сайте правительства Украины информации об отмене или переносе визита нет.

24-25 декабря израильские СМИ сообщали, что, по требованию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, в ответ на поддержку Украиной антиизраильской резолюции в Совете безопасности ООН, был отменен визит в Израиль главы правительства Украины Владимира Гройсмана, который намечался на эту неделю. Об отмене визита сообщали газета "Гаарец", сайт Ynet, радиостанция "Решет Бет" и многие другие СМИ.

Отмена визита премьер-министра Украины – не единственный шаг, направленный против стран, которые поддержали в СБ ООН резолюцию, осуждающую израильское строительство на спорных территориях. Нетаниягу также поручил израильскому МИДу отменить все программы помощи Сенегалу и объявил об отмене встречи с министром иностранных дел Сенегала, которая должна была состояться через три недели. В срочном порядке для консультаций отозваны израильские послы из Новой Зеландии и Сенегала.

МИД Израиля получил распоряжение немедленно прекратить финансирование пяти структур ООН, наиболее враждебно настроенных к Израилю. Внешнеполитическому ведомству поручено проанализировать все расходы Израиля на структуры ООН и миссии ООН в Израиле.

В воскресенье, 25 декабря, состоялось заседание военно-политического кабинета, на котором Биньямин Нетаниягу запретил министрам посещать страны, проголосовавшие за антиизраильскую резолюцию в Совете безопасности ООН, а также запретил встречаться с коллегами из этих стран. В том числе, запрет распространяется на Россию и Украину. В этот же день ранее стало известно, что Нетаниягу распорядился пригласить для беседы в МИД послов всех стран, поддержавших резолюцию. Посол США Дан Шапиро был приглашен к Нетаниягу отдельно.

Израильские СМИ отмечают, что Нетаниягу отказался принимать Гройсмана, несмотря на то, что он – первый еврей, занявший пост главы правительства независимой Украины. В ряде публикаций упомянут тот факт, что недавно Украина и Россия, проголосовавшие в ООН за антиизраильскую резолюцию, оказывали существенную помощь Израилю в тушении лесных пожаров. По неподтвержденным данным, Гройсман выступал за то, чтобы Украина воздержалась от голосования по резолюции осуждающей ООН, но после телефонной беседы с вице-президентом США Джо Байденом президент Украины Петр Порошенко поручил представителю своей страны в ООН поддержать эту резолюцию.

Антиизраильская резолюция ООН. Содержание

Как сообщалось ранее, резолюция, принятая 23 декабря 2016 года Советом безопасности ООН, осуждает всю израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой", то есть, строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции "Западный берег реки Иордан") и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции "Восточный Иерусалим"). Проект резолюции призывал Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим". Вдобавок, резолюция призывает все страны мира проводить различие между территорией Израиля в границах на момент 4 июля 1967 года и "оккупированными территориями", а также категорически отрицает возможность признать какие-либо изменения на этих территориях, осуществленные после этой даты.

Авторы этой резолюции относят к "оккупированным территориям" не только арабские, но и многие еврейские кварталы Иерусалима, находящиеся за так называемой "зеленой чертой" (среди этих кварталов оказываются Гило, Ар Хома, Рамот, Писгат-Зеэв, Тальпиот и другие). Власти Израиля под "Восточным Иерусалимом" подразумевают только арабские кварталы столицы.

Антиизраильская резолюция была утверждена при поддержке 14 из 15 стран, входящих в СБ ООН. США воздержались от голосования, не воспользовавшись правом вето (впервые с 1980 года). За принятие этой резолюции проголосовали: Китай, Франция, Великобритания, Россия, Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай. После того, как Египет не стал вносить эту резолюцию на голосование в СБ ООН (СМИ предполагают, что Нетаниягу и Трамп сумели убедить президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси воздержаться от этих действий), антиизраильская резолюция была поставлена на голосование Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой.