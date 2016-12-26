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В мире

Украина объяснила, почему поддержала антиизраильскую резолюцию ООН

время публикации: 14:50 | последнее обновление: 15:25 блог версия для печати фото
Украина объяснила, почему поддержала антиизраильскую резолюцию ООН

Члены украинской делегации при ООН объяснили, почему поддержали резолюцию Совбеза, которая обязала Израиль прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях, заявив, что поиск решения конфликта находится сегодня едва ли не в самом глубоком кризисе за всю его историю.

Об этом говорится в опубликованном накануне, 25 декабря, сообщении пресс-службы представительства Украины при ООН.

"Отсутствие перспектив реанимации мирного процесса между Израилем и Палестиной едва ли не ежедневно выливается в обострение ситуации безопасности в Израиле и на западном берегу реки Иордан. На этом фоне небывалая поселенческая активность Израиля на палестинских территориях вряд ли помогает побороть насилие", – цитирует пресса слова украинских дипломатов.

В документе отмечается, что первоначальный проект резолюции звучал намного жестче, однако затем он был серьезно доработан и сбалансирован включением в него требований к органам безопасности Палестинской национальной администрации вести активную борьбу с терроризмом, а также предпринять немедленные шаги для предотвращения любых насильственных действий против гражданского населения, включая террористические акты; положений о важности привлечения к ответственности виновных за террористические акты, усиления усилий в борьбе с терроризмом и поддержания сотрудничества в сфере безопасности для предупреждения насилия и терактов.

"Но окончательный текст резолюции свелся к повтору многих положений уже принятых документов Совбеза ООН. Не новым является призыв к Израилю прекратить поселенческую деятельность как необходимое условие для урегулирования конфликта с Палестиной на основе принципа сосуществования двух государств. Все стороны (непременно и палестинская!) призываются к принятию коллективных усилий в интересах достижения мира и безопасности в рамках ближневосточного мирного процесса", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что любое другое решение Украины, кроме как поддержка резолюции с призывом к прекращению незаконной деятельности на территориях, которые, согласно международному праву, имеют статус оккупированных, было несовместимо "с борьбой на дипломатическом фронте против временной оккупации российским агрессором Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

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