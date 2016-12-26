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Президент Чехии выступил против мигрантов: "Они создают питательную среду для террора"

время публикации: 18:19 | последнее обновление: 18:19 блог версия для печати фото
Президент Чехии Милош Земан

Президент Чехии Милош Земан поздравил соотечественников с наступившим Рождеством и в ходе выступления увязал волну террора, охватившую Европу, с наплывом мигрантов из нищих и воюющих стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Об этом сообщает в понедельник, 26 декабря, сайт телеканала ABC News.

"Сегодня уже никто не сомневается в том, что существует прямая связь между мигрантами и террористическими атаками", – приводит издание слова чешского лидера.

Он полагает, что для предотвращения терактов в Чехии правительству не следует принимать беженцев на "так называемой добровольной основе", а на самом деле согласно квотам, определяемым руководством ЕС.

Земан подчеркнул, что ничего не имеет против оказания помощи мигрантам, однако лишь в их собственных или же соседних странах, а также выделяя средства на их размещение в Италии и Греции.

Он, однако, решительно возражает против прибытия мусульман в Чехию, поскольку "это создает питательную среду для потенциальных террористических атак".

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