Антисемитская провокация в Одессе, проводится расследование

25 декабря, в день празднования христианского Рождества, в Одессе были совершены три антисемитские акции вандализма.

Антисемитские лозунги и символы появились рано утром в понедельник на воротах исторического здания синагоги Бродского (где размещен государственный архив), на входе в музей Холокоста и памяти жертв фашизма, на защитных жалюзи окна Еврейского культурного центра "Бейт Гранд".

Причем три видео в течение нескольких часов в понедельник были выложены на специально созданном в тот же день канале на YouTube "ВГО Українські санітари". Никаких других публикаций на этом канале нет.

Складывается впечатление, что речь идет о провокации, направленной на разжигание вражды между евреями и украинскими националистами, на создание впечатления об антисемитских настроениях в Одессе – одном из самых еврейских городов бывшего СССР, несмотря на то, что многие евреи покинули этот город за последние десятилетия.

По сведениям нашей редакции, к расследованию этого инцидента подключилась Служба безопасности Украины.

Портал "Еврейский Мир" в связи с этим инцидентом опубликовал комментарий главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа: "Я доверяю силам безопасности, которые проведут свое расследование самых активным способом. Вместе с этим, я призываю президента Украины и премьер-министра самым резким образом осудить эти антисемитские действия, а также взять под личный контроль это расследование, дав правоохранительным органам все полномочия для прекращения этого явления, пока оно не распространилось дальше".

Отметим, что антисемитские инциденты в Одессе до сих пор были крайне редки. Хотя по сообщению российского государственного агентства РИА Новости может сложиться иное впечатление. В нем, под абзацем про антисемитскую провокацию в Одессе сказано: "Это уже не первый случай осквернения еврейских святынь в Одессе. Так, в июле неизвестные бросили бутылку с коктейлем Молотова в действующую синагогу на улице Братьев Михновских, а также написали оскорбления на синагоге на Угольной". Но инциденты, о которых пишет РИА Новости, не имеют отношения к Одессе, они происходили во Львове.





