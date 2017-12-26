Умер композитор Владимир Шаинский – Народный артист России

Российские СМИ сообщили во вторник, 26 декабря, о смерти 92-летнего композитора Владимира Шаинского – Народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР, автора многих известных песен для детей, а также музыки для кино и мультфильмов.

Известие о смерти композитора первым опубликовал сайт телеканала "Культура", который получил эту печальную весть от близких Шаинского. В публикации отмечается, что В.Шаинский страдал от онкологического заболевания.

Владимир Шаинский. Краткая биографическая справка

Владимир Яковлевич Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве, в еврейской семье. С девяти лет учился играть на скрипке, а уже через год его приняли в четвертый класс спецшколы при Киевской консерватории. Родители Шаинского были далеки от музыки: отец – химик, мать – биолог.

Во время Великой Отечественной войны семья Шаинских эвакуировалась в Ташкент, и будущий композитор продолжал учебу в местной консерватории. В в 1943 году он ушел на фронт, служил в Средней Азии – в полку связи, где и сочинил первую песню на стихи своего друга.

В 1945 году Шаинский поступил в Московскую консерваторию, три года работал в оркестре Леонида Утесова, затем преподавал в музыкальной школе по классу скрипки. В 1962 году он поступил в Бакинскую консерваторию, где изучал мастерство композитора.

Шаинский написал более 400 песен для знаменитых исполнителей и в течение 40 лет создавал музыку для любимых детьми мультфильмов – "Чебурашка", "Шапокляк", "Катерок", "Крошка Енот", "Трям! Здравствуйте!" – а также для кино: "Анискин и Фантомас", "Завтрак на траве", "Школьный вальс", "Финист – ясный сокол" и др.

Шаинский был гражданином четырех стран – Украины, России, США и Израиля. В последние годы он проживал и лечился в городе Сан-Диего, штат Калифорния.

Владимир Шаинский не раз говорил о том, что считает себя частью еврейской культуры, писал песни на идиш, а его музыка рождалась на основе клейзмерской.

Шаинский был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Орденом Почета, Орденом Дружбы, нагрудным знаком "За заслуги перед польской культурой" (Польша, 1974 год), а также являлся лауреатом Государственной премии СССР, Премии Ленинского комсомола, имел звания Народного артиста РСФСР и Заслуженного деятеля искусств России.

По материалам сайта 24smi

См. также подробную статью о творческом пути Владимира Шаинского в Википедии