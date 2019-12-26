Умерла худрук "Современника" - Народная артистка СССР Галина Волчек

Вечером в четверг, 26 декабря, российские СМИ сообщили о кончине Галины Волчек, художественного руководителя театра "Современник", которой было 86 лет. Ранее на этой неделе она была госпитализирована с воспалением легких в Боткинскую больницу. Медики оценивали ее состояние как стабильное, но требующее лечения в стационаре.

Напомним, что Волчек, выпускница школы-студии МХАТ была одним из создателей театра "Современник". В 1972 году она заняла пост главного режиссера театра, а с 1989 году является его бессменным художественным руководителем.

За четыре десятилетия "Современник" выпустил под ее руководством 116 спектаклей – здесь в разное время ставили Фокин, Райхельгауз, Товстоногов, Али-Хусейн, Вайда, Арье. Сама Волчек поставила в "Современнике" 28 спектаклей. 55 лет назад, в 1962 году, свет увидела ее первая режиссерская работа – спектакль "Двое на качелях". Эта постановка почти 30 лет оставалась в репертуаре театра.

В 1966 году Волчек выпустила один из лучших спектаклей "Современника" – "Обыкновенная история" по роману Ивана Гончарова. За него она получила Государственную премию СССР. А спектакль "Три товарища", премьера которого состоялась в 1999 году, стал настоящим театральным "хитом".

Народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник", Галина Волчек давно уже стала знаковой фигурой российского театра. Она родилась в творческой семье: ее отец Борис Волчек был кинорежиссером и оператором, поэтому детство Галина провела в "киношной среде", а ее главным учителем был Михаил Ромм.

Будучи самой юной выпускницей Школы-студии МХАТ, Волчек вместе со своими однокурсниками участвовала в создании театра "Современник", который возглавил молодой Олег Ефремов. В театре она встретила и Евгения Евстигнеева: их сын Денис пошел по стопам родителей, став известным режиссером.

Галина Волчек – лауреат Государственной премии СССР (1967) и Премии президента РФ (2002), кавалер Ордена "Дружбы народов, Ордена "Трудового Красного знамени", Ордена "За заслуги" III степени и Ордена "За заслуги перед Отчеством" всех трех степеней.





