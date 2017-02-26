26 февраля 2017 г.
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США могут покинуть Совет ООН по правам человека из-за нападок на Израиль

время публикации: 07:24 | последнее обновление: 07:26 блог версия для печати фото
США могут покинуть Совет ООН по правам человека из-за нападок на Израиль
США могут покинуть Совет ООН по правам человека из-за нападок на Израиль
Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп

Администрация Дональда Трампа рассматривает вариант выхода США из Совета ООН по правам человека (СПЧ) из-за сомнений в эффективности этого органа и в связи с нападками Совета на Израиль, пишут в американском издании Politico Нахаль Туси и Элиана Джонсон со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников американской администрации.

В Вашингтоне считают, что СПЧ предвзято относится к еврейскому государству и порой игнорирует очевидные нарушения в других странах.

В публикации отмечается, что в Совет с января 2017 года входят такие страны, как Китай и Саудовская Аравия, где нарушаются права миллионов граждан.

Судя по имеющейся информации, речь не идет о намерении США немедленно покинуть СПЧ. Но эта тема обсуждается на самом высоком уровне, и решение будет зависеть от мнения трех человек: президента США Дональда Трампа, госсекретаря Рекса Тиллерсона и постпреда США при ООН Никки Хейли.

Во время недавней встречи с подчиненными, отмечает Politico, глава Госдепартамента США выразил сомнения по поводу целесообразности пребывания США в СПЧ.

На прошлой неделе СПЧ прокомментировал решение израильского военного суда по делу военнослужащего Эльора Азарии, обвиненного в непредумышленном убийстве раненного террориста и приговоренного к полутора годам лишения свободы, выразив обеспокоенность "слишком мягким приговором, вынесенным по делу о внесудебной расправе над раненным палестинцем".

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман крайне резко отреагировал на этот комментарий СПЧ. На своей странице в социальной сети Facebook он написал: "Вновь было доказано, что по искаженной шкале нравственности Совета по правам человека, одна пуля, выпущенная Азарией в террориста, является более тяжким преступлением, чем миллионы пуль, выпущенных в невинных людей в Сирии, Ливии, Ираке и Йемене. Вновь и вновь мы убеждаемся, что Совет по правам человека на самом деле является Советом ненависти к Израилю".

Совет ООН по правам человека. Краткая справка

СПЧ был создан в 2006 году на основе Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. Совет отвечает "за содействие всеобщему уважению и защите всех прав человека по всему миру и за рассмотрение ситуаций, связанных с нарушением прав человека, а также подготовку соответствующих рекомендаций".

В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной ассамблем ООН путем прямого тайного голосования.

Наибольшее представительство в СПЧ отведено странам Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – по 13 мест, латиноамериканские и карибские государства делегируют в совет восемь стран, западноевропейские – семь, восточноевропейские – шесть.

В октябре прошлого года были избраны 14 членов Совета на трехлетний срок, начинавшийся 1 января 2017 года. В Совет от африканской группы прошли Руанда, Тунис, Египет и ЮАР; от стран АТР – Китай, Ирак, Саудовская Аравия и Япония, от латиноамериканских государств – Бразилия и Куба. От группы западноевропейских и других стран в СПЧ были избраны Великобритания и США.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 февраля 2017 г.
Либерман: Совет по правам человека – это Совет ненависти к Израилю
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 февраля 2017 г.
Комиссариат ООН по правам человека: приговор Азарии слишком мягкий







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