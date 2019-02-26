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В мире

Израильская ракета ПВО сбила пакистанский БПЛА в небе над Индией

время публикации: 26 февраля 2019 г., 19:30 | последнее обновление: 26 февраля 2019 г., 19:30 блог версия для печати фото
ЗРК Spyder
Израильская ракета ПВО сбила пакистанский БПЛА в небе над Индией
На вооружении Индии – 18 батарей SPyder

Ракета Derby, выпущенная ЗРК Spyder производства израильских концернов "Авиационная промышленность" и "Рафаэль", успешно перехватила разведывательный беспилотный аппарат в небе над Индией.

Как сообщает агентство ANI, инцидент пакистанский беспилотник был сбит утром во вторник, 26 февраля, над деревней Абдаса в округе Кач штата Гуджарат.

Это первое боевое использование ЗРК Spyder силами противовоздушной обороны Индии. На вооружении Индии – 18 батарей SPyder. Системы были заказаны еще в 2008 году, поставлены заказчику в 2012 году, однако их постановка на боевое дежурство завершилась только в 2017 году.

ЗРК Spyder находятся также на вооружении армий Сингапура, Вьетнама и Азербайджана. По некоторым сообщениям, одна батарея Spyder, поставленная Грузии, принимала участие в войне в Южной Осетии в 2008 году.

Напомним, что сегодня утром Индия сообщила о первом за почти полвека ударе индийских ВВС по объектам на территории Пакистана в ответ на теракт в Кашмире, в котором погибли более 40 индийских военных.

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