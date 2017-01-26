26 января 2017 г.
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В мире

В ответ на последние указы Трампа Мадлен Олбрайт заявила о готовности объявить себя мусульманкой

время публикации: 08:05 | последнее обновление: 08:05 блог версия для печати

В ответ на намерения президента США Дональда Трампа запретить въезд в США иммигрантам из мусульманских стран, бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт написала в своем Twitter, что готова в знак солидарности объявить себя мусульманкой.

"Я была воспитана в католической вере, перешла в епископальную церковь, а позже узнала, что у меня еврейские корни. Я готова в знак солидарности объявить себя мусульманкой", - написала Олбрайт.

Напомним, Дональд Трамп подписал указ, вводящий жесткие меры против городов США, которые "предоставляют убежища" для нелегальных иммигрантов. СМИ сообщают, что в ближайшие дни Трамп подпишет указ, запрещающий въезд в США беженцам из Сирии, а также блокирующий въезд в США иммигрантов из ближневосточных и африканских стран с мусульманским большинством – Сирии, Сомали, Ирака, Ирана, Судана, Ливии и Йемена.

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Четверг, 26 января 2017 г.
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