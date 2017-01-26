Китаец месяц ехал домой на велосипеде в неверном направлении

Житель Китая, который решил сэкономить деньги и поехать домой на празднование китайского Нового года на велосипеде, проведя месяц в пути, понял, что едет не в ту сторону, сообщает Shanghaiist.

Незадачливый велосипедист осознал свою ошибку совершенно случайно, когда в провинции Аньхой его остановила полиция.

Мужчина рассказал полицейским, что работает в округе Жичжао в восточно-китайской провинции Шаньдун, и уже месяц находится в пути, чтобы вернуться на праздники домой в округ Цицикар в провинции Хэйлунцзян. Только после объяснений полицейских велосипедист понял, что едет в неверном направлении.

Пожалев велосипедиста, сотрудники полиции скинулись ему на билет на поезд.