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В мире

Лондон меняет позицию по Сирии: Башар Асад может быть переизбран

время публикации: 17:06 | последнее обновление: 17:06 блог версия для печати фото
Глава британского МИД Борис Джонсон

Великобритания кардинальным образом меняет свою позицию по Сирии. Глава британского МИД Борис Джонсон объявил о том, что не возражает против того, чтобы нынешний президент Башар Асад принял участие в выборах после того, как в этой ближневосточной стране будет заключено перемирие.

Отметим, что в период начала гражданской войны в Сирии Соединенное Королевство, как и другие страны Запада, настаивало на немедленной отставке Асада, пишет в четверг, 26 января, ведущая британская газета The Guardian.

Данное заявление Джонсон сделал накануне встречи главы правительства Великобритании Терезы Мэй с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Он подчеркнул, что смена власти в США подразумевает пересмотр позиции "всех сторон" в отношении Сирии.

"Мы продолжаем настаивать на необходимости ухода Башара Асада – но при этом готовы учитывать временные ограничения и меняющуюся ситуацию", – так Джонсон объяснил смену подходу на совещании комиссии по иностранным делам в Палате лордов. "Я должен быть реалистом и учитывать новые обстоятельства. Боюсь, старая политика себя не оправдала", – заключил министр.

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