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В мире

"Ты защищаешь еврейских детей – я убью тебя": антисемитский инцидент в Бруклине

время публикации: 19:55 | последнее обновление: 19:55 блог версия для печати фото
"Ты защищаешь еврейских детей – я убью тебя": антисемитский инцидент в Бруклине

Некий водитель угрожал оружием дежурному, регулирующему движение транспорта в районе еврейской школы "Бейт Ривка", расположенной в бруклинском районе Краун Хейтс, а также одному из школьников.

Об этом инциденте, происшедшем в начале текущей недели, пишет в четверг, 26 января, агентство еврейских новостей JTA со ссылкой на департамент полиции Нью-Йорка.

55-летний дежурный попросил водителя передвинуть машину, которая загородила проход. В ответ тот обвинил его в "защите еврейских детей" и вытащил пистолет со словами "Я убью вас обоих".

В настоящее время полиция разыскивает этого водителя.

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Четверг, 26 января 2017 г.
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