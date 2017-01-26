Школьницу вынудили мочиться в ведро: та подала в суд и получила $1,25 млн

Бывшая ученица школы Патрика Генри в городе Сан-Диего, штат Калифорния, подала в суд на учительницу Гонию Вольф и учебный округ Сан-Диего, и выиграла тяжбу: жюри присяжных сочли ответчиков виновными в унижении девочки и обязали их выплатить ей компенсацию морального ущерба а в размере 1,25 млн долларов.

Об этом пишет в четверг, 26 января, британский таблоид The Daily Mail.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в 2012 году, когда истице было 14 лет. Учительница отказалась отпустить ее в туалет, заявив, что это противоречит школьным правилам, и школьница была вынуждена помочиться в ведро.

Адвокат сообщил в ходе выступления в суде, что после этого случая, о котором стало известно прессе, одноклассники начали травить и унижать ее клиентку и довели ее до попытки самоубийства.

Адвокаты округа заявили, что Гония Вольф, которая больше не работает в этой школе, не хотела унизить ученицу, а просто неправильно истолковала школьные правила.

По сведениям журналистов, учителям школы Патрика Генри было рекомендовано не прерывать 25-минутный урок походами учеников в туалет, однако подчеркивалось, что эту инструкцию следует корректировать в рамках здравого смысла.

Вольф, которая преподавала в этой школе историю искусства, нашла выход из положения, принеся в класс ведро. Она уверяет, что и сама воспользовалась им несколько раз.