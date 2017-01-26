Главы МВД стран ЕС обсуждают план создания "безопасных лагерей" в Африке

Министры внутренних дел стран-членов Евросоюза обсудят в этот четверг план создания лагерей для беженцев на территории Африки, которые призваны сократить поток мигрантов, стремящихся в Европу. Организация таких лагерей будет возложена на Международное агентство ООН по оказанию помощи беженцам (UNHCR) или же на Международную организацию по вопросам миграции (IOM).

Об этом пишет 26 января новостное агентство Reuters со ссылкой на заявление главы МВД Германии Томаса де Мезьера, прибывшего на конференцию зарубежные коллег в Валлетту, столицу республики Мальта.

Напомним, что нелегальная переправка мигрантов из Ливии в Италию является сегодня главным маршрутом для тех, кто бежит от нищеты и экономических трудностей на родине. ЕС планирует закрыть этот путь и впускать в Европу только тех, кто получил статус беженца. Более 4,500 человек утонули в прошлом году, пытаясь пересечь Средиземное море на утлых судах, предоставляемых торговцами живым товаром.

ЕС сформировал морской патруль, контролирующий воды Средиземного моря, а также намерен обучать ливийскую береговую охрану предотвращать попытки перебраться на европейский континент. Кроме того, планируется возвращать мигрантов, уже добравшихся до европейских берегов, в страны исхода.

Ранее в э тот день стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен создать такие же лагеря в Сирии, чтобы не допустить притока мигрантов из этой воюющей страны в Америку.