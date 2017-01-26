NYT: Трамп намерен прекратить финансирование структур ООН, членом которых является ПА

Администрация президента США Дональда Трампа готовит указ о существенном сокращении финансирования ООН и ряда других международных организаций. Об этом в среду, 25 января, сообщает газета The New York Times.

Проект документа, имеющийся в распоряжении издания, предусматривает, в частности, полное прекращение американского финансирования структур ООН и других международных организаций, членами которых являются Палестинская автономия и Организация освобождения Палестины.

Среди структур, которые США намерены прекратить финансировать, в документе также упоминаются организации, действующие в обход санкций в отношении Ирана и КНДР, а также контролируемые либо находящиеся под значительным влиянием государств-спонсоров терроризма.

Согласно проекту указа, американское финансирование международных организаций в общей сложности планируется сократить по меньшей мере на 40%.





