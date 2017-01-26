Суд Германии приговорил 16-летнюю уроженку Марокко, ранившую полицейского, к тюрьме

16-летняя гражданка ФРГ Сафия С., уроженка Марокко, завербованная террористической группировкой ИГ, была признана судом виновной в причастности к террору, покушении на убийство и нанесении тяжелого физического увечья полицейскому и приговорена к шести годам тюрьмы.

Об этом пишет в четверг, 26 января, сайт новостной службы ВВС.

Инцидент, происшедшей в феврале прошлого года на центральном железнодорожном вокзале Ганновера, административном центре федеральной земли Нижняя Саксония, стал первой акцией, осуществленной в Германии сторонницей джихадистов.

Прокуратура утверждала, что эту атаку организовали боевики "Исламского государства". Нападение на полицейского было совершено спустя несколько недель после того, как обвиняемая вернулась из Стамбула, где была завербована сирийской ячейкой ИГ и поддерживала связь с боевиками.

В рамках данного дела был также арестован и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы 20-летний Мухаммад Хасан К., который знал о готовящемся теракте и не сообщил властям.