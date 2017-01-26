Сход снежной лавины на отель в Италии: найдены тела всех 29 погибших

В ночь на 26 января была завершена поисково-спасательная операция в районе в горного массива Гран-Сассо-д'Италия в провинции Абруццо, где 18 января снежная лавина сошла на небольшую гостиницу Rigopiano di Farindola.

Территория гостиницы полностью расчищена, найдены тела всех погибших.

В общей сложности, погибли 29 человек. 11 человек из числа постояльцев и сотрудников гостиницы были спасены или спаслись самостоятельно.

Как сообщало агентство ANSA, на здание отеля сошло 120 тысяч кубометров снега со скоростью около 100 километров в час.

Сход лавины, по всей видимости, был следствием землетрясения.

Согласно официальным данным, в отеле в момент схода лавины находились 28 туристов, в том числе четверо детей, а также 12 сотрудников. Еще двое работников гостиницы находились за пределами здания, передает РИА Новости.