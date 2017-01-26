American Interest: Израиль - в восьмерке самых могущественных государств мира

Сайт American Interest , подводя итоги 2016 года, посвящает одну из публикаций самым могущественным государствам мира. Авторы статьи выделяют рост влияния двух стран: России и Израиля. Еврейское государство впервые вошло в ведущую восьмерку.

Первое место сохраняют за собой США. Издание отмечает, что 2016 год стал крайне неудачным для администрации Барака Обамы, а также, что существуют сомнения в том, что Дональд Трамп подходит на пост президента самого могущественного государства планеты. Китай готов оспорить лидерство американцев.

Однако США – страна с самой эффективной политической системой, процветающей экономикой, мировой лидер в передовых технологиях. Именно в этом – ключ американского влияния. Оспаривая предвыборный лозунг Трампа, авторы заявляют, что Америка никогда не перестанет быть великой.

Второе место делят КНР и Япония. Китай готов вырваться из геополитической "смирительной рубашки", особенно, если его экономика пойдет на спад. Председатель КНР Си Цзиньпин осадил реформаторов и приступил к наращиванию военной мощи, что вызывает опасения других государств региона.

Эти опасения подталкивают азиатско-тихоокеанский регион к углублению сотрудничества с Японией, главным противовесом китайской экспансии. Противоречивая региональная политика США также увеличивает японское влияние. Несмотря на неудачный год, японская экономика остается третьей в мире.

Россия отобрала у Германии четвертое место в мировом рейтинге. Страна, которую Обама называл региональной державой, вчистую переиграла США в Сирии, противостоит попыткам урегулирования ситуации в Украине и развивает сотрудничество с Турцией. Победу на выборах в США одержал кандидат, более близкий Путину. Но при этом и экономическая, и политическая система в России слабы и неустойчивы.

Пятое место Германии стало отражением не только значительных успехов России, но и неудач ЕС, прежде всего – Brexit, за которым последовал рост влияния евроскептиков и в других странах. Евросоюз в его нынешнем виде во многом германский проект. Не стоит забывать и о притоке мигрантов. Тем не менее, экономическая мощь Германии остается основой ее влияния.

На шестом месте – Индия. Крупнейшая демократия мира, государство со вторым по численности англоязычным населением и диверсифицированной экономикой. США, Россия и ЕС ведут борьбу за индийский рынок. На седьмом – Иран, укрепляющий влияние в регионе и использовавший ядерное соглашение для выхода из международной изоляции.

Восьмую строчку рейтинга впервые в истории занял Израиль, постоянно увеличивающий свою мощь. Несмотря на очередную антиизраильскую резолюцию ООН, еврейское государство эффективно использует свое дипломатическое, военное и экономическое влияние, чтобы играть ключевую роль в ближневосточной политике.

Израильское руководство, действуя в условиях неопределенности, принимает правильные решения. Однако нельзя пренебрегать и удачным стечением обстоятельств, таким, как обнаружение месторождений газа, что сделало еврейское государство экспортером энергоносителей. Для Турции, не желающей зависеть от России, это стало подарком.

Причин роста израильского влияния три. Во-первых, еврейское государство – лидер сферы высоких технологий. Во–вторых, изменение баланса сил в регионе, превратившее Израиль из парии в доминирующую силу. Страна стала гарантом существования умеренных суннитских монархий, у которых те же враги – Иран и исламский террор.

Несмотря на ракеты "Хизбаллы", застой в мирном процессе и критику либералов в США и ЕС, Израиль с уверенностью смотрит в будущее. Он наладил тесное сотрудничество с Россией и Индией, а постоянно критиковавшая еврейское государство администрация США сменилась новой, дружественной. Теодор Герцль и Давид Бен-Гурион были бы довольны.