Суд Минска признал законной экстрадицию блогера Лапшина в Азербайджан

В четверг, 26 января, минский городской суд признал законным постановление заместителя генерального прокурора Беларуси Алексея Стука об удовлетворении просьбы генпрокуратуры Азербайджана о выдаче российско-израильского блогера Александра Лапшина.

Как сообщает издание БелаПан, заседание прошло в закрытом режиме, а оглашение приговора - в открытом.

Таким образом, суд отказался удовлетворить апелляцию Лапшина на решение генпрокуратуры о его выдаче. Защита Лапшина сообщила, что обжалует решение Мингорсуда в Верховном суде.

По сообщениям в белорусских СМИ, в зале суда присутствовали консул России Игорь Карякин и заместитель главы посольства Израиля в Беларуси Юлия Рачински-Спиваков.

Ранее израильские СМИ сообщили, что министерство иностранных дел Израиля передало властям Азербайджана предложение по выходу из кризиса. Иерусалим предложил передать правительству Азербайджана письмо Лапшина с публичными извинениями за посещение Нагорного Карабаха и за критику в адрес президента Ильхама Алиева. Обозреватель "Гаарец" Барак Равид утверждал, что Лапшин дал свое согласие на подобный формат и подготовил письмо с извинениями.

40-летний блогер Александр Лапшин, обладающий израильским гражданством, был задержан в Минске в ночь на 15 декабря. Поводом для задержания стал запрос властей Азербайджана, которые ранее объявили Лапшина в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса. Как сообщали азербайджанские СМИ, это связано с визитами А.Лапшина в Нагорный Карабах. Имя Лапшина было включено бакинскими властями в "черный список" в 2011 году. Однако в июне 2015 года Лапшин въезжал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту, писало издание azeri.today.

Как сообщали израильские СМИ, МИД Израиля обращался к властям Беларуси с просьбой не допустить экстрадицию Александра Лапшина в Баку до выяснения всех обстоятельств этого дела.