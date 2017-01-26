Трамп возмущен: помилованная Обамой Челси Мэннинг называет его "слабым лидером"

Газета The New York Times опубликовала в среду, 26 января, статью под названием "Трамп нашел кое-кого, более возмутительного, чем Обама: Челси Мэннинг", в которой цитирует новую запись президента в социальной сети Twitter.

В этом "твите" говорится: "Неблагодарный предатель Челси Мэннинг, которого надо было держать в тюрьме вечно, сегодня называет Обаму слабым лидером. Ужасно!"

Несмотря на то, что сам Трамп неоднократно характеризовал Обаму как "слабого, жалкого и совершенно неэффективного президента", сегодня он утверждает, что Мэннинг не имеет права на такие слова.

Речь, по всей видимости, идет о статье Мэннинга в британской газете The Guardian, где ключевой информатор сайта WikiLeaks, приговоренный к 35 годам лишения свободы за шпионаж и хищение секретных материалов, и отбывавший наказание в тюрьме Форт Ливенворта, штат Канзас, откуда его вызволил Обама, утверждает, что у 44-го президента США "очень мало достижений" и объясняет это склонностью Обамы к различного рода компромиссам.

Впрочем, большую часть вины за неэффективное руководство страной автор возлагает на республиканцев, которые " не дали Обаме шанса", однако полагает, что президент должен был активнее противостоять этим нападкам.

"Главный урок, который дает нам наследия Обамы, таков: не начинайте с компромисса – никто не пойдет вам навстречу и не удовлетворится половиной. Нам нужен целеустремленный, не прибегающий к оправданиям лидер", – приводит издание цитату из статьи Мэннинга. Напомним, что гражданин США и Великобритании Брэдли Мэннинг, сотрудник ЦРУ, специализацией которого являлся анализ разведданных, был арестован в окрестностях Багдада в конце 2010 года. Ему предъявили обвинение, содержащее множество пунктов, в числе которых было хищение важных государственных документов и передача их врагу.

Мэннинг признал, что он передал Wikileaks сотни тысяч секретных документов, в том числе переписку американских дипломатов, но настаивал на том, что своими действиями он стремился содействовать дискуссии о внешней политике в американском обществе.

Он передал видеозапись расстрела более 10 человек с американского вертолета Apache в Багдаде в 2007 году, разгласил 470 тыс. полевых донесений американских военных из Ирака и Афганистана и 250 тыс. депеш, переправленных из-за границы в Вашингтон американскими дипломатами.

В рамках следствия Мэннинг прошел психиатрическую экспертизу, результаты которой свидетельствовали о том, что он находился в состоянии стресса в связи с враждебным окружением и проблемой гендерной идентификации. Он настоял на операции по перемене пола и превратился в женщину по имени Челси.