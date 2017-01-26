Массовые отставки в Госдепе – штат Керри отказывается работать с Трампом

В минувшую среду несколько высокопоставленных сотрудников Госдепартамента США подали в отставку, о чем сообщает 26 января газета The Washington Post.

В статье говорится, что уволились четверо дипломатов, в числе которых Патрик Кеннеди, заместитель госсекретаря, отвечавший за административно-хозяйственную часть, который проработал на этом посту девять лет, а также помощник госсекретаря по вопросам администрации Джойс Энн Барр, помощник госсекретаря по консульским делам Мишель Бонд и посол Джентри О. Смит, глава офиса зарубежного представительства.

Все они работали как в правительстве демократов, так и в правительстве республиканцев, отмечается в этой статье.

Эти четверо пополнили список отставок, которые произошли на прошлой неделе, когда уволились помощник госсекретаря США по дипломатической безопасности Грегори Старр и директор Бюро зарубежного строительства Лидия Мунис, а также помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Дэвид Уэйд, глава администрации Госдепа при Джоне Керри, назвал эту акцию "самым крупным массовым увольнением" на его памяти, отметив, что этих людей трудно будет быстро заменить.