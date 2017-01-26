Режиссер Андрей Кончаловский получил Европейскую медаль толерантности

25 января в Брюсселе на церемонии, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, кинорежиссеру Андрею Кончаловскому была вручена Европейская медаль толерантности. Этот наградной знак присуждается за выдающиеся творческие достижения в деле развития идей терпимости и гуманизма. Кончаловский получил эту награду за свой новый фильм "Рай", ранее получивший "Серебряного льва" на Венецианском кинофестивале (за режиссерскую работу). Награда кинорежиссеру была присуждена Европейским советом по толерантности и примирению (ЕСТП).

Вручавший награду председатель Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор отметил, что медаль вручается Андрею Кончаловскому в знак признания его творческих достижений, среди которых особую роль играет сохранение памяти о трагедиях, пережитых человечеством. Этой теме посвящен и фильм "Рай", рассказывающий о трагических судьбах трех людей в годы Второй мировой войны, о жизни в концентрационном лагере и о любви. "Впечатляющая чёрно-белая драма не только напоминает нам всем об ужасах Холокоста и боли еврейского народа, но и впервые детально и беспристрастно показывает различные аспекты трагедии", – подчеркнул президент ЕЕК.

В церемонии, проходившей в здании Европейского парламента, принял участие новый председатель этой структуры Антонио Таяни. Он заявил: "Сохраняя память, мы обязуемся никогда не забывать жертв и не позволить повториться подобной катастрофе. Сегодня мы можем наблюдать те же тенденции, которые некогда привели к Аушвицу: ксенофобию, антисемитизм, нацистскую символику на наших улицах, популистские высказывания в некоторых европейских парламентах".

На церемонии выступила также Беата Кларсфельд, знаменитая "охотница за нацистами" специальный посланник UNESCO по образованию, посвящённому предотвращению геноцида. Еще одним участником церемонии в Европарламенте стал бывший премьер-министр Великобритании и бывший спецпосланник Квартета по ближневосточному урегулированию Тони Блэр.