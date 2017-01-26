26 января 2017 г.
последняя новость: 09:59
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:46 Китаец месяц ехал домой на велосипеде в неверном направлении
09:18 Режиссер Андрей Кончаловский получил Европейскую медаль толерантности
09:17 Во Владивостоке 50 рыбаков оказались на отколовшейся льдине
08:05 В ответ на последние указы Трампа Мадлен Олбрайт заявила о готовности объявить себя мусульманкой
07:50 Президент Мексики заявил, что его страна не оплатит строительство стены на границе с США
06:09 Сход снежной лавины на отель в Италии: найдены тела всех 29 погибших
05:35 NYT: Трамп намерен прекратить финансирование структур ООН, членом которых является ПА
04:14 Шойгу заявил о необходимости укрепления войск на юге России из-за ситуации на Украине
03:29 Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой
02:22 Беременная женщина прыгнула с 14-го этажа жилого здания в Москве
В мире

Режиссер Андрей Кончаловский получил Европейскую медаль толерантности

время публикации: 09:18 | последнее обновление: 09:18 блог версия для печати фото
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
Антонио Таяни
ВСЕ ФОТО

25 января в Брюсселе на церемонии, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, кинорежиссеру Андрею Кончаловскому была вручена Европейская медаль толерантности. Этот наградной знак присуждается за выдающиеся творческие достижения в деле развития идей терпимости и гуманизма. Кончаловский получил эту награду за свой новый фильм "Рай", ранее получивший "Серебряного льва" на Венецианском кинофестивале (за режиссерскую работу). Награда кинорежиссеру была присуждена Европейским советом по толерантности и примирению (ЕСТП).

Вручавший награду председатель Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор отметил, что медаль вручается Андрею Кончаловскому в знак признания его творческих достижений, среди которых особую роль играет сохранение памяти о трагедиях, пережитых человечеством. Этой теме посвящен и фильм "Рай", рассказывающий о трагических судьбах трех людей в годы Второй мировой войны, о жизни в концентрационном лагере и о любви. "Впечатляющая чёрно-белая драма не только напоминает нам всем об ужасах Холокоста и боли еврейского народа, но и впервые детально и беспристрастно показывает различные аспекты трагедии", – подчеркнул президент ЕЕК.

В церемонии, проходившей в здании Европейского парламента, принял участие новый председатель этой структуры Антонио Таяни. Он заявил: "Сохраняя память, мы обязуемся никогда не забывать жертв и не позволить повториться подобной катастрофе. Сегодня мы можем наблюдать те же тенденции, которые некогда привели к Аушвицу: ксенофобию, антисемитизм, нацистскую символику на наших улицах, популистские высказывания в некоторых европейских парламентах".

На церемонии выступила также Беата Кларсфельд, знаменитая "охотница за нацистами" специальный посланник UNESCO по образованию, посвящённому предотвращению геноцида. Еще одним участником церемонии в Европарламенте стал бывший премьер-министр Великобритании и бывший спецпосланник Квартета по ближневосточному урегулированию Тони Блэр.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 25 января 2017 г.
ЕС в очередной раз осудил строительство на "оккупированном Западном берегу"
// NEWSru.co.il // В мире // 25 января 2017 г.
ПАСЕ призвало начать судебное расследование против Израиля за "систематические убийства жителей Газы"
// NEWSru.co.il // В мире // 24 января 2017 г.
В Европарламенте состоялась первая публичная конференция в поддержку Израиля







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 26 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017