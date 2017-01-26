Трамп отменит визит президента Мексики, не желающего оплатить пограничную стену

Президент США Дональд Трамп предложил своему мексиканскому коллеге Энрике Пенья Ньето отменить запланированный визит в Вашингтон, если он отказывается оплатить строительство стены на границе.

Об этом пишет в четверг, 26 января, новостное агентство Reuters со ссылкой на микроблог Трампа в социальное сети Twitter.

Президент напомнил мексиканцам об отрицательном сальдо торгового баланса в размере 60 млрд долларов, которое накопилось с момента основания Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA), а также о возможных убытках и потере рабочих мест.

Напомним, что накануне президент США подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, которое, по его словам, начнется в ближайшие месяцы. При этом Трамп неоднократно подчеркивал, что этот процесс оплатит мексиканское правительство.

Параллельно с этим был подписан еще один документ, предусматривающий жесткие меры в отношении американских городов, которые "предоставляют убежища" для нелегальных иммигрантов.

Правоохранительные органы в этих городах отказываются сотрудничать с федеральными службами, и не принимают мер для поиска и выявления мигрантов, нелегально пересекших границу США.

По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, вдоль южной границы США будут также построены дополнительные изоляторы для мигрантов.