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В мире

Президент Мексики заявил, что его страна не оплатит строительство стены на границе с США

время публикации: 07:50 | последнее обновление: 07:50 блог версия для печати фото
Президент Мексики Энрико Пенья Ньета

Президент Мексики Пенья Ньето выступил с обращением к народу и опроверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что расходы по строительству стены между двумя странами возьмет на себя Мексика, сообщает BBC.

"Мексика не верит в стены", - заявил Ньето, однако не упомянул о планах отложить или отменить запланированную на 31 января встречу в Вашингтоне с президентом США.

Напомним, президент США Дональд Трамп в среду, 25 января, подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Трамп заявил, что строительство стены начнется в ближайшие месяцы. При этом Трамп неоднократно подчеркивал, что строительство стены оплатит мексиканское правительство.

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// NEWSru.co.il // В мире // 26 января 2017 г.
Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой







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Четверг, 26 января 2017 г.
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