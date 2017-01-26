Президент Мексики заявил, что его страна не оплатит строительство стены на границе с США

Президент Мексики Пенья Ньето выступил с обращением к народу и опроверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что расходы по строительству стены между двумя странами возьмет на себя Мексика, сообщает BBC.

"Мексика не верит в стены", - заявил Ньето, однако не упомянул о планах отложить или отменить запланированную на 31 января встречу в Вашингтоне с президентом США.

Напомним, президент США Дональд Трамп в среду, 25 января, подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Трамп заявил, что строительство стены начнется в ближайшие месяцы. При этом Трамп неоднократно подчеркивал, что строительство стены оплатит мексиканское правительство.