26 января 2017 г.
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В мире

Шойгу заявил о необходимости укрепления войск на юге России из-за ситуации на Украине

время публикации: 04:14 | последнее обновление: 04:14 блог версия для печати фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Войска Южного военного округа необходимо укреплять в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, а также террористической деятельностью на Северном Кавказе, заявил в среду, 25 января, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Важно отметить, что военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается нестабильной. Негативное влияние на нее оказывает прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", – цитирует главу российского военного ведомства ТАСС.

"В этих условиях необходимо продолжить работу по совершенствованию боевого состава войск округа, набору военнослужащих по контракту, оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники, а также развитию военной инфраструктуры", – отметил Шойгу.

По словам министра, в 2016 году боевые возможности округа были увеличены на 10%, в том числе благодаря продолжающемуся набору контрактников, поступлению новых вооружений и улучшению системы базирования.

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