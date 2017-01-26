26 января 2017 г.
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Ландвер прибыла в Москву для согласования порядка выплаты пенсий репатриантам

время публикации: 18:06 | последнее обновление: 18:06 блог версия для печати

Министр алии и абсорбции Софа Ландвер начала свой рабочий визит в Москву со специальной встречи с министром социального обеспечения правительства РФ Максимом Топилиным, главной темой которой стал возврат российских пенсий гражданам Израиля. В этом мероприятии приняли также участие руководители департаментов соцзащиты и международного права РФ. Госпожа Ландвер поблагодарила министра и пенсионный фонд РФ за профессионализм в решении данного вопроса. Как сообщает пресс-служба, Израиль откроет четыре центра для помощи репатриантам в предоставлении всех необходимых документов для получения российской пенсии. Сотрудники центра говорят по-русски. Министр труда и социального обеспечения РФ сообщил в ходе встречи, что Госдума рассмотрела вопрос о возврате пенсий и в начале декабря президент подписал закон о ратификации соглашения между Израилем и Россией, которое в июне 2016 года было подписано главой правительства Биньямином Нетаниягу.

В настоящее время идет работа над административным соглашением, регулирующим порядок пенсионных выплат в координации с израильской стороной. На вопрос, когда начнется реализация соглашения, Топилин заявил, что у российской стороны есть все необходимые cогласования, и бюджет уже выделен.

От израильских граждан потребуется предоставить номера своих счетов в Институте национального страхования ("Битуах Леуми"). Если пенсионеры откажутся предоставлять собственные счета, то размеры пенсий будут переводиться централизованно в Национальную службу страхования. Согласно израильскому и международному законодательству, те, кто покинул Израиль и находятся в России, тоже должны получать пенсионные деньги на свои личные счета – примерно 75 долларов ежемесячно. Израильская сторона постарается решить этот вопрос в ближайшее время. РФ заложила в свой бюджет сумму в размере 5 млрд рублей для возврата пенсий бывшим соотечественникам, которые выехали в Израиль из России и работал после февраля 1992 г. Российская пенсия никак не будет влиять на размер социальной надбавки, которую получают израильтяне от "Битуах Леуми".

Отметим, что вечером в четверг министр алии и абсорбции Софа Ландвер выступит на общественном Форуме, приуроченном к Международному Дню памяти жертв Холокоста, который проводится по инициативе Российского Еврейского конгресса и Фонда Холокоста.

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Четверг, 26 января 2017 г.
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