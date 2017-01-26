Еврейские либералы США осуждают запрет на въезд в страну мусульман

Несколько еврейских организаций США резко осудили изданный накануне указ президента Дональда Трампа, которым тот налагает временный запрет на прием большей части беженцев и отказ в выдаче въездных виз гражданам Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Запрет продлится в течение нескольких месяцев, исключением станут представители религиозных меньшинств, которые подвергаются на родине репрессиям и гонениям из-за своей веры

"Этот указ войдет в историю как печальный момент для Америки: президент закрывает двери перед людьми, которые спасают свою жизнь, наиболее уязвимыми, ищущими спасения от неописуемой боли и страданий", – приводит агентство еврейских новостей JTA Джонатана Гринблата главы Антидиффамационной Лиги (ADL).

Раввин Иона Песнер, глава юридического отдела реформистского движения Religious Action Center, проводит параллели с Холокостом, когда американские власти отказали во въезде европейским евреям, спасавшимся от нацистов, и напоминает о судне "Сент-Луис", на борту которого находились около тысячи немецких евреев.

"Будучи евреями, мы хорошо представляем опасность любых действий, направленных на выделение группы людей по признаку веры. Если этот указ будет издан, он создаст серьезные проблемы, откроет двери элиминации и дискриминации и войдет в историю как наиболее позорная страница нашей истории", – приводит издание слова Песнера.

Против этого проекта выступили еще ряд либеральных еврейских объединений, таких как Bend The Arc Jewish Action и Jewish Voice for Peace, ратующие за бойкот Израиля.

"Принимать решения о праве на въезд в страну по признаку национальности и религии противоречит основным принципам, на которых основаны США. Мы, евреи, хорошо знаем, что значит быть козлом отпущения и мы не будем молчать", – заявляет Стош Котлер, глава Bend the Arc.