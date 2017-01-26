26 января 2017 г.
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В мире

Первое телеинтервью президента Трампа: "пытки действуют"

время публикации: 10:32 | последнее обновление: 10:32 блог версия для печати фото
Первое телеинтервью президента Трампа: "пытки действуют"

В своем первом после вступления в должность президента США телевизионном интервью телекомпании ABC Дональд Трамп заявил, что считает пытки действенной мерой и что "с огнем нужно бороться огнем".

Президент США подчеркнул, что решение о возвращении практики пыток при допросах подозреваемых в терроризме будет принято в том случае, если такую рекомендацию выдвинут министр обороны Джеймс Мэттис и директор ЦРУ Майк Помпео.

Помимо высказываний о преимуществах пыток, Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой начнется в ближайшие месяцы, и в очередной раз подчеркнул, что строительство оплатит мексиканское правительство.



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Четверг, 26 января 2017 г.
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