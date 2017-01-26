Первое телеинтервью президента Трампа: "пытки действуют"

В своем первом после вступления в должность президента США телевизионном интервью телекомпании ABC Дональд Трамп заявил, что считает пытки действенной мерой и что "с огнем нужно бороться огнем".

Президент США подчеркнул, что решение о возвращении практики пыток при допросах подозреваемых в терроризме будет принято в том случае, если такую рекомендацию выдвинут министр обороны Джеймс Мэттис и директор ЦРУ Майк Помпео.

Помимо высказываний о преимуществах пыток, Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой начнется в ближайшие месяцы, и в очередной раз подчеркнул, что строительство оплатит мексиканское правительство.





