26 января 2017 г.
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Посольство Украины: поэт-антисемит попал в список удостоившихся ордена из-за "технической ошибки"

время публикации: 18:52 | последнее обновление: 19:06 блог версия для печати фото
Посольство Украины: поэт-антисемит попал в список удостоившихся ордена из-за "технической ошибки"

26 января посольство Украины в Израиле распространило заявление о том, что сообщение о награждении Петром Порошенко поэта В.Квасновского специальным орденом появилось на сайте президента вследствие "технической ошибки".

Поэт и публицист Василий Квасновский является автором ряда книг антисемитского содержания. Например, он написал работы "Происки близнецов - сионизма и коммунизма" и "Из мрака к свету. Московско-жидовский синдром украинского холокоста".

На сообщение, появившееся на сайте президента Украины, о награждении Квасновского одним из высших украинских орденов - Орденом Свободы, - обратили внимание директор Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский, киевский журналист Вахтанг Кипиани, а также израильский сайт IzRus.co.il.

В пресс-релизе, полученном редакцией NEWSru.co.il из посольства Украины в Израиле говорится: "В связи с появлением публикаций в израильской прессе на тему награждения Орденом Свободы по случаю Дня Соборности Украины поэта В.Квасновского, посольство Украины сообщает, что, согласно информации администрации Президента Украины, орден для В.Квасновского – это результат "технической ошибки" при подготовке Указа Президента 10/2017. На данный момент на сайте Президента Украины информация о награждении вышеупомянутого поэта отсутствует. Окончательная версия Указа 10/2017 будет напечатана в официальных изданиях".



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Четверг, 26 января 2017 г.
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