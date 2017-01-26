Посольство Украины: поэт-антисемит попал в список удостоившихся ордена из-за "технической ошибки"

26 января посольство Украины в Израиле распространило заявление о том, что сообщение о награждении Петром Порошенко поэта В.Квасновского специальным орденом появилось на сайте президента вследствие "технической ошибки".

Поэт и публицист Василий Квасновский является автором ряда книг антисемитского содержания. Например, он написал работы "Происки близнецов - сионизма и коммунизма" и "Из мрака к свету. Московско-жидовский синдром украинского холокоста".

На сообщение, появившееся на сайте президента Украины, о награждении Квасновского одним из высших украинских орденов - Орденом Свободы, - обратили внимание директор Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский, киевский журналист Вахтанг Кипиани, а также израильский сайт IzRus.co.il.

В пресс-релизе, полученном редакцией NEWSru.co.il из посольства Украины в Израиле говорится: "В связи с появлением публикаций в израильской прессе на тему награждения Орденом Свободы по случаю Дня Соборности Украины поэта В.Квасновского, посольство Украины сообщает, что, согласно информации администрации Президента Украины, орден для В.Квасновского – это результат "технической ошибки" при подготовке Указа Президента 10/2017. На данный момент на сайте Президента Украины информация о награждении вышеупомянутого поэта отсутствует. Окончательная версия Указа 10/2017 будет напечатана в официальных изданиях".





