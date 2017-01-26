Беременная женщина прыгнула с 14-го этажа жилого здания в Москве

Беременная женщина покончила с собой, выбросившись из окна на 14-м этаже жилого здания на юго-востоке Москвы.

"Вечером 25 января 2017 года возле жилого дома, расположенного по улице Верхние поля в городе Москве, обнаружено тело беременной женщины с травмами, характерными при падении с большой высоты. По предварительным данным, женщина находилась в квартире с родственниками", – сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы. Следствие устанавливает причины, побудившие женщину совершить данный поступок", – добавила Иванова.