Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в среду, 25 января, подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, передает "Голос Америки".

В интервью телеканалу ABC News Трамп заявил, что строительство стены начнется в ближайшие месяцы.

По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, вдоль южной границы США будут также построены дополнительные изоляторы для мигрантов.

Кроме того, Трамп подписал указ, вводящий жесткие меры против городов США, которые "предоставляют убежища" для нелегальных иммигрантов.

Правоохранительные органы в этих городах отказываются сотрудничать с федеральными службами, и не принимают мер для поиска и выявления мигрантов, нелегально пересекших границу США.