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В мире

Убийца еврейки, пережившей Холокост, экстрадирован в Швецию

время публикации: 09:43 | последнее обновление: 13:41 блог версия для печати фото
Джон Авсониус

В пятницу, 25 января, власти Германии сообщили, что Джон Авсониус, известный как "лазерщик" за использование высокоточной снайперской винтовки для "охоты" на людей, экстрадирован в Швецию, сообщает Times of Israel.

Авсониус, 65-летний гражданин Швеции, осужденный за убийства как в Германии, так и у себя на родине, в прошлом году был в последний раз был приговорен к пожизненному заключению: суд Германии признал его виновным в убийстве 68-летней Бланки Жмигрод, еврейки, пережившей Холокост. Женщина была убита "лазерщиком" в 1992 году, во Франкфурте.

Ранее Авсониус отбывал пожизненный срок в шведской тюрьме за "охоту" на иммигрантов, открытую им в период с августа 1991 года по январь 1992-го. Тогда в результате действий убийцы погиб 34-летний выходец из Ирана; еще десять человек, уроженцы Бразилии, Греции, Сирии и Зимбабве, были ранены.

Отметим, что в 2011 году Андерс Брейвик, убийца из Норвегии, осуществивший двойной теракт, вспомнил во время суда своего "предшественника" Джона Авсониуса, "преследовавшего те же цели".



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