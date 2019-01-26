Обрушение дамбы в Бразилии: 7 погибших, более 200 пропавших без вести

Обрушение дамбы в районе железнорудной шахты Фейжайо в бразильском штате Минас-Гейрас привело к образованию селевого потока, накрывшего сотни шахтеров и административных работников. Также пострадало сельское сообщество Вила Фортеко

Трагедия произошла в обеденный перерыв и накрыла, среди прочего, здание кафетерия, в котором в этот момент находилось значительное количество людей.

На текущий момент спасатели сообщают о 7 погибших и не менее 200 пропавших без вести.

Дамба, принадлежащая крупнейшей бразильской горнорудной компании Vale, была построена в 1976 году. Последняя проверка, проведенная в сентябре 2018 года германской инженерной компанией, показала, что дамба была стабильна. Причина ее обрушения на текущий момент не установлена.

Президент Бразилии Жаир Болсонаро назвал случившееся огромной трагедией и обещал посетить пострадавший район в течение ближайших суток.

Отметим, что это не первый инцидент дамбами компании Vale. В 2015 году прорыв принадлежащей компании дамбы в районе шахты Самарко в Минас-Гейрасе привел к одной из серьезнейших экологических катастроф в истории страны. После судебного процесса компания заплатила правительству Бразилии 1,8 миллиарда долларов компенсации.