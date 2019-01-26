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В мире

Сына одной из израильтянок, пропавших в Аргентине, подозревают в двойном убийстве

время публикации: 17:36 | последнее обновление: 18:23 блог версия для печати фото
Мендоса, Аргентина
Сына одной из израильтянок, пропавших в Аргентине, подозревают в двойном убийстве

В середине января в округе Мендоса (Аргентина) пропали две израильские туристки, сестры Фарахия Саруси (63) и Лили Перег (54).

Известно, что женщины приехали в Мендосу навестить 36-летнего Гиля Перега, сына Фарахии. Сам Перег утверждал, что проводил сестер на автобусную станцию, и с тех пор их не видел.

В субботу, 26 января, Гиль Перег был задержан. Задержание было произведено после того, как на некоем предмете, принадлежащем Перегу, были обнаружены пятна крови и волосы, судя по всему – его матери, сообщает Ynet со ссылкой на издание La Nation. Мужчину подозревают в двойном убийстве.

Источник, сообщивший о задержании, заметил, что, возможно, аресту предшествовал ДНК-анализ частиц крови и волос.



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// NEWSru.co.il // В мире // 17 января 2019 г.
В Аргентине пропали две израильтянки





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