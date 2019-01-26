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В мире

Сергей Рябков: "Безопасность Израиля - один из приоритетов России"

время публикации: 08:49 | последнее обновление: 08:55 блог версия для печати фото
Сергей Рябков

В пятницу, 25 января, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков дал интервью корреспонденту CNN Фреду Плейтгену.

В ответ на вопрос, является ли Россия союзником Ирана и Сирии, Рябков заявил, что не стал бы в данном случае использовать слово "союзник" и подчеркнул, что Россия осознает важность мер, обеспечивающих безопасность Израиля.

"Мы никоим образом не недооцениваем важность мер, которые обеспечивают надежную защиту государства Израиль, - сказал замминистра иностранных дел РФ. – Израильтяне знают это, США знают это, это знает каждый, включая иранцев, турков и правительство Дамаска. Это – один из приоритетов России".

Рябков напомнил, что в прошлом году "России удалось убедить Иран отодвинуться от израильской границы на 85 километров". По словам Рябкова, Москва была "готова пойти еще дальше", но переговоры с Ираном развалились из-за повторного введения санкций США.

Этот комментарий Рябкова прозвучал спустя три дня после того, как военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли удары по иранским целям в Сирии в ответ на запуск ракеты класса "земля-земля" по израильской территории. По данным ЦАХАЛа, решение о запуске этой ракеты принимали иранские военные. Было обращено внимание на тот факт, что в сторону Израиля выпустили ракету средней дальности иранского производства.

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