Наама Иссахар подала прошение о помиловании на имя президента России

В воскресенье, 26 января, адвокаты гражданки Израиля и США Наамы Иссахар (Иссасхар), осужденной в России по обвинению в контрабанде наркотиков на 7,5 лет лишения свободы, сообщили, что их подзащитная подала прошение о помиловании.

В официальном заявлении сказано: "Сегодня мы обсудили с Наамой Иссасхар заявление пресс-секретаря президента РФ Д.Пескова о том, что для её помилования необходимо её личное обращение к президенту. В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится. Наама, её родные и защитники надеются на скорейшее принятие президентом России, в соответствии с его конституционным полномочием, решения о её помиловании и освобождении".

Яффа Иссахар, мать Наамы, в настоящее время находится в России.

24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что процесс помилования Наамы Иссахар затормозился из-за того, что она не обращалась к президенту с просьбой о помиловании. "Мы получили информацию от Москальковой (уполномоченный по правам человека в РФ – прим.ред.), еще находясь в Иерусалиме, о том, что пока сама девушка, осужденная, не обращалась к президенту с просьбой о помиловании, и вот это пока весь процесс тормозит... все-таки у нас есть российские законы, и они должны исполняться. Пока сама девушка не обращалась с просьбой о помиловании... Это такая ситуация, в данном случае должны быть какие-то формальности соблюдены, чтобы процесс пошел", – приводило ответ Пескова агентство РИА Новости.

Ранее Татьяна Москалькова говорила о Нааме: "Она не написала обращения о помиловании, считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно".

В минувший четверг в ряде СМИ высказывалось предположение, что Наама может быть помилована на основании прошений, поданных ее матерью или адвокатами. В интервью РБК адвокат Алексей Добрынин подтвердил, что Наама Иссахар не подавала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании и пояснил: "За нее это сделали мама, премьер-министр и президент Израиля". Защита Иссахар подчеркивала, что по российскому законодательству личная просьба осужденного о помиловании не является обязательным требованием для того, чтобы президент принял решение о помиловании.

23 января Яффа Иссахар, мать Наамы Иссахар, в резиденции главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Путин заверил мать Наамы, что "всё будет хорошо". Он сказал, что ему известна позиция Нетаниягу по этому вопросу и что он не сомневается в том, что Наама "из хорошей семьи". Пресс-служба Кремля приводила следующие слова Путина: "Мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии окончательного решения".

По окончании встречи лидеры двух государств сделали совместное заявление для прессы. Нетаниягу: "Мы с Президентом Путиным провели замечательную рабочую встречу, в конце которой президент Путин попросил пригласить Яффу, мать Наамы Иссахар. Это была чрезвычайно трогательная встреча. Я очень благодарен вам, господин президент, за такой благородный жест". Путин: "Уважаемые коллеги, друзья, Действительно, я встретился сейчас с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи, и мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Всё это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения. Сегодня Нааму посещает уполномоченный по правам человека в России. Мама очень переживает, я вижу. Я ей сказал и хочу ещё раз повторить: всё будет хорошо". Источники в окружении Нетаниягу выражали надежду на скорое помилование Наамы Иссахар, отмечали, что личные отношения президента РФ и премьер-министра Израиля играют в этом значимую роль, но подчеркивали, что процесс помилования в России является непростой бюрократической процедурой и займет значительное время.

Яффа Иссахар после встречи с Путиным сказала, что она настроена оптимистично и "очарована" президентом России, хотя тот не назвал ей дату, когда Наама вернется домой. По словам адвокатов семьи Иссахар, Яффа планирует вскоре вылететь в Россию, чтобы встретиться с дочерью.

26-летняя израильтянка Наама Иссахар в настоящее время находится в колонии под Москвой. Яффа Иссахар 19 января вернулась из России в Израиль, и перед визитом Владимира Путина встречалась с Биньямином Нетаниягу.

23 января, вскоре после встречи Яффы Иссахар с Путиным, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приехала в подмосковный поселок Новое Гришино в исправительную колонию к осужденной израильтянке Нааме Иссахар. После встречи с Наамой Москалькова позвонила ее матери и сообщила, что ее дочь хорошо себя чувствует, выглядит прекрасно и улыбается, что у нее есть телевизор и она видела встречу Яффы с президентом РФ Владимиром Путиным.



