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В мире

5 активистов BDS сняли с рейса в Израиль

время публикации: 11:31 | последнее обновление: 11:36 блог версия для печати

Пятерых членов делегации американской организации "Еврейский голос за мир" в аэропорту Далласе не пустили на самолет авиакомпании Lufthansa, совершавший рейс в Израиль, сообщает JTA.

Отмечается, что трое из пяти активистов, которых руководство авиакомпании отказалось доставить в Израиль, - евреи.

Представители авиакомпании Lufthansa заявили пяти пассажирам, что они находятся в списке людей, которых израильские власти требуют снимать с рейсов в Израиль.

Напомним, в марте этого года Кнессет принял поправки к закону о въезде в Израиль, согласно которым, въезд в Израиль будет закрыт для иностранных граждан, призывающих к бойкоту Израиля, а также для активистов BDS-организаций.

Поправки к закону были инициированы Роем Фольманом из партии "Кулану" и Бцеалелем Смотричем из "Байт Иегуди".



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 марта 2017 г.
Кнессет проголосовал за закон, запрещающий активистам BDS-организаций въезд в Израиль







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