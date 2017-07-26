5 активистов BDS сняли с рейса в Израиль

Пятерых членов делегации американской организации "Еврейский голос за мир" в аэропорту Далласе не пустили на самолет авиакомпании Lufthansa, совершавший рейс в Израиль, сообщает JTA.

Отмечается, что трое из пяти активистов, которых руководство авиакомпании отказалось доставить в Израиль, - евреи.

Представители авиакомпании Lufthansa заявили пяти пассажирам, что они находятся в списке людей, которых израильские власти требуют снимать с рейсов в Израиль.

Напомним, в марте этого года Кнессет принял поправки к закону о въезде в Израиль, согласно которым, въезд в Израиль будет закрыт для иностранных граждан, призывающих к бойкоту Израиля, а также для активистов BDS-организаций.

Поправки к закону были инициированы Роем Фольманом из партии "Кулану" и Бцеалелем Смотричем из "Байт Иегуди".





