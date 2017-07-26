Команда байкеров поддержала британскую школьницу, затравленную одноклассниками

Британская школьница Шеннон Пьюсифер из города Госпорт, графство Гэмпшир, провела выпускной вечер в компании ста двадцати байкеров, которые откликнулись на эмоциональный "пост" ее матери в социальной сети Facebook.

Об этом пишет в среду, 26 июля, британский таблоид The Daily Mail.

В своем блоге мать Шеннон рассказала пользователям, что ее дочь, которая страдает колитом и артритом, стала объектом насмешек для одноклассников, и тяжело переживает эту ситуацию.

Команда байкеров приняла участие в вечеринке, которую организовали для Шеннон ее родители. На фото они запечатлены с поднятыми вверх двумя пальцами – знаком победы. Таков был их ответ подросткам, которые насмехались над одноклассницей из-за проблем со здоровьем в течение последних полутора лет. На это мероприятие также пришли около ста родственников и друзей выпускницы.

Байкеры выразили желание поучаствовать в вечеринке после того, как мать школьницы написала в своем Facebook, что Шеннон отказалась идти на бал из-за "мерзких хулиганов", и чувствовала себя в связи с этим "очень несчастной". Она также прикрепила к посту фото дочери в платье, которое та хотела надеть в выпускной.