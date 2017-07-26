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Суд ЕС ужесточает правила приема беженцев: убежище – только в первой стране

время публикации: 14:34 | последнее обновление: 14:34 блог версия для печати

Суд Евросоюза, высшая судебная инстанция этой международной структуры, вынес вердикт, согласно которому беженцы обязаны подавать прошение на предоставление убежища в первой европейской стране, в которой оказались – даже в исключительных обстоятельствах.

Об этом пишет в среду, 26 июля, сайт новостной службы ВВС.

Данное решение, вынесенное по иску, поданному Австрией и Словенией, является прецедентным и окажет влияние на судьбы многих мигрантов, прибывших на европейский континент в период с 2015-го по 2016 год, в разгар миграционного кризиса.

В исковом заявлении речь шла о двух афганских семьях и одном сирийце, которые перебрались из Хорватии в Австрию и лишь затем подали прошение о предоставлении статуса беженцев. Судьи постановили, что их судьбу предстоит решить хорватским властям.

В соответствии с так называемым Дублинским уставом беженцам полагается искать убежища в первом государстве ЕС, где они оказались. Но Германия приостановила действие этого уложения для сирийских беженцев, прекратив их депортацию в страны, откуда они прибыли.

С августа 2015 года тысячи мигрантов приезжали в Австрию ежедневно – сначала через Венгрию, а затем через Словению.

Многие из них хотели отправиться в Германию, но около 90 000 подали прошение о предоставлении убежища в Австрии, что составляет примерно 1% населения этой страны.

Дело, которое заслушал суд ЕС, касалось двух сестер из Афганистана. Хадиджы и Зейнаб Джафари, прибывших в Австрию в феврале 2016 года и попросивших власти о предоставлении убежища. Однако им, в отличие от других беженцев, было отказано – сестер отправили в Хорватию, согласно Дублинскому уставу. Та же участь постигла сирийского мигранта, которому пришлось вернуться в Словению.

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