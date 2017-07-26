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Гражданин России сообщил, что в США его высадили из самолета за "оккупацию" Крыма

время публикации: 01:12 | последнее обновление: 01:15 блог версия для печати фото
Гражданин России заявил, что в США его высадили из самолета за "оккупацию" Крыма

Посольство России в США проверяет информацию о россиянине, которого высадили из самолета якобы за то, что он является российским гражданином и "оккупировал" Крым.

Во вторник, 25 июля, на странице российской дипмиссии в социальной сети Facebook было перепечатано сообщение мужчины по имени Андрей Еремин, который описывал инцидент, происшедший с ним в Сиэтле, откуда он должен был лететь в Атланту самолетом американской авиакомпании Delta.

"Соседний пассажир отказался лететь со мной, потому что, как он говорит, я оккупант Крыма, как и все остальные российские граждане… Delta поддержала его. В результате мне пришлось лететь другим рейсом гораздо позднее", – цитирует сообщение РИА Новости.

В комментарии в Twitter официальный представитель Delta написал: "Наши сотрудники отражают нашу культуру отношения ко всем людям с достоинством и уважением, и если мы не делаем этого, мы не делаем нашу работу. Мы разбираемся с этим (инцидентом)".

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