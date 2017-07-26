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В мире

17-летняя британка обвиняется в сговоре с боевиком ИГ для подготовки теракта

время публикации: 11:56 | последнее обновление: 12:40 блог версия для печати фото
17-летняя британка обвиняется в сговоре с боевиком ИГ для подготовки теракта

17-летней гражданке Великобритании предъявлены обвинения в терроризме. Девушку подозревают в том, что она вступила в сговор с боевиком ИГ в Сирии, чтобы переправить в Великобританию оружие для совершения теракта, сообщает The Guardian.

По данным Скотленд-Ярда, девушка также получила инструкции о том, как пользоваться оружием, и просила об инструкциях для совершения теракта.

Первые обвинения были предъявлены британке в апреле этого года. С тех пор она находится под стражей, и должна предстать перед судом 26 июля.

Подробности о личности подозреваемой не сообщаются.



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