Михаила Саакашвили лишили гражданства Украины – за обман властей

Бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства, сообщает в среду, 26 июля, украинский новостной портал ТСН со ссылкой на источник в государственной миграционной службе Украины.

Чиновники разъяснили, что причиной, по которой Саакашвили лишили гражданства, стали ложные данные, указанные им в анкете. Саакашвили утверждал, что он не находится под следствием на Украине или за пределами страны, хотя в Грузии бывший президент этой страны заочно арестован.

Запрос о гражданстве Саакашвили в Генпрокуратуру Украины направил нардеп Андрей Лозовой, а та в свою очередь обратилась в миграционную службу. По этому запросу и было принято решение, отмечает миграционная служба. Приказ о лишении гражданства подписал президент Украины Петр Порошенко, сообщает новостное агентство "Интерфакс", а также депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

Гражданство Украины Саакашвили было выдано указом Порошенко 30 мая 2015 года и в тот же день его назначили губернатором Одесской области. В ноябре 2016 года он ушел с этой должности, объяснив это решение усталостью "от постоянного обмана и коррупции" и сообщив о том, что планирует создать собственную партию на Украине, напоминает сайт телеканала "Дождь".